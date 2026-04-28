28 апреля 2026
Израиль

ЦАХАЛ подтверждает: были выпущены перехватчики по воздушной цели

Ливан
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 апреля 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 17:19
Пресс-служба ЦАХАЛа: некоторое время назад были выпущены ракеты-перехватчики по подозрительной воздушной цели, которую засекли над районом расположения израильских солдат в Южном Ливане. Результаты перехвата проверяются.

Цель не пересекла территорию Израиля. В соответствии с правилами, тревоги активированы не были.

Кроме того, террористическая организация "Хизбалла" недавно запустила несколько ударных беспилотников, которые взорвались рядом с силами ЦАХАЛа, действующими в Южном Ливане. Пострадавших среди наших сил нет.

Речь идет о новых нарушениях договоренностей о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".

