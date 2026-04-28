Задержан житель Кафр-Каны, у которого при обыске нашли оружие и флаги ООП

Полиция сообщила о задержании 51-летнего жителя Кафр-Каны после обыска в его квартире, проведенного 26 апреля. Обыск был проведен после получения информации о возможном хранении оружия.

В квартире был обнаружен стартовый пистолет, который был переделан в боевой. Кроме того, среди вещей подозреваемого были найдены флаги "Организации освобождения Палестины" и военная форма.

Подозреваемый был доставлен на допрос. Суд продлил его арест до 29 апреля.