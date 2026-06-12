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Наука и Хайтек

В Индийском океане обнаружено самое глубокое и обширное кладбище китов

Исследования
Животные
время публикации: 12 июня 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 16:45

Международная группа ученых обнаружила в юго-восточной части Индийского океана крупнейшее и наиболее древнее из известных кладбищ китов. Находка расположена в зоне разлома Диамантина на глубине более 7 километров, а возраст некоторых окаменелостей превышает 5 миллионов лет.

Обычно останки китов, опускающиеся на морское дно после гибели, встречаются на значительно меньших глубинах. Однако новый некрополь занимает около 1200 километров морского дна и содержит сотни древних и современных скелетов.

Исследование проводилось с помощью глубоководного аппарата. Во время 32 погружений ученые зафиксировали 485 местонахождений ископаемых останков китов и обнаружили пять современных туш на разных стадиях разложения. Эти останки служат основой для целых экосистем, в которых обитают моллюски, ракообразные, костеедящие черви, офиуры и другие глубоководные организмы. Некоторые из них могут оказаться ранее неизвестными науке видами. По словам исследователей, находка демонстрирует, насколько мало известно о жизни в экстремальных глубинах океана. Она также подтверждает способность живых организмов приспосабливаться к условиям полного отсутствия света и огромного давления.

Среди наиболее интересных находок оказался пятиметровый скелет антарктического малого полосатика, а также окаменелые черепа древних клюворылых китов. Один из них принадлежал виду возрастом около 5,3 миллиона лет, другой – ранее неизвестному виду, который ученые назвали Pterocetus diamantinae. Авторы работы предполагают, что кладбище могло сформироваться вдоль древних миграционных маршрутов китов. По их мнению, разлом Диамантина мог одновременно служить местом кормления для глубоководных видов и представлять для них определенную опасность во время погружений.

Эксперты называют открытие уникальным, поскольку оно не только раскрывает новые страницы эволюции китов, но и позволяет лучше понять биоразнообразие глубоководных экосистем, большая часть которых до сих пор остается неизученной.

Наука и Хайтек
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