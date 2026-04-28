Десятки ультраортодоксов ворвались во двор дома начальника военной полиции
Представители радикального ультраортодоксального движения "Пелег Иерушалми", протестующие против арестов религиозных уклонистов от армейской службы, проникли во двор дома бригадного генерала Юваля Яамина, начальника военной полицией. В момент вторжения десятков ультраортодоксов в доме находились члены семьи Яамина.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что к дому Юваля Яамина направлены силы безопасности.
Начальник генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир резко осудил произошедшее: "Посягательство на военнослужащих и их семьи - это опасное пересечение красной линии". Замир выразил полную поддержку начальнику военной полицией и потребовал привлечь виновных к ответственности.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "дикой и жестокой атакой" и потребовал принять жесткие меры против причастных.
Министр обороны Исраэль Кац охарактеризовал участников вторжения как "группу опасных преступников, к которым необходимо применить закон во всей его строгости".