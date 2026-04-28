28 апреля 2026
Израиль

Десятки ультраортодоксов ворвались во двор дома начальника военной полиции

время публикации: 28 апреля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 22:14
Представители радикального ультраортодоксального движения "Пелег Иерушалми", протестующие против арестов религиозных уклонистов от армейской службы, проникли во двор дома бригадного генерала Юваля Яамина, начальника военной полицией. В момент вторжения десятков ультраортодоксов в доме находились члены семьи Яамина.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что к дому Юваля Яамина направлены силы безопасности.

Начальник генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир резко осудил произошедшее: "Посягательство на военнослужащих и их семьи - это опасное пересечение красной линии". Замир выразил полную поддержку начальнику военной полицией и потребовал привлечь виновных к ответственности.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "дикой и жестокой атакой" и потребовал принять жесткие меры против причастных.

Министр обороны Исраэль Кац охарактеризовал участников вторжения как "группу опасных преступников, к которым необходимо применить закон во всей его строгости".

