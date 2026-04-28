В Иерусалиме полиция разогнала акцию протеста около здания минфина
время публикации: 28 апреля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 10:33
Полиция сообщила о разгоне акции протеста у здания министерства финансов в Иерусалиме. По данным полиции, около 50 демонстрантов заблокировали вход в ведомство.
После отказа участников акции разойтись полицейские применили силу для разблокирования входа и восстановления порядка. Задержаны двое подозреваемых в нарушении общественного порядка.