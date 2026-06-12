Ученые обнаружили, что люди предпочитают ходить против часовой стрелки, но причина этого неясна
Новое исследование показало, что большинство людей во время спокойной ходьбы инстинктивно предпочитают двигаться влево, то есть против часовой стрелки. Ученые из Университета Наварры в Испании обнаружили эту закономерность случайно во время пандемии. Изучая видеозаписи для оценки безопасного дистанцирования в общественных местах, они заметили, что люди в замкнутых пространствах чаще всего движутся против часовой стрелки.
Заинтересовавшись этим эффектом, исследователи провели серию экспериментов с отдельными участниками и небольшими группами. Результаты вновь показали устойчивую склонность к движению влево. Чтобы проверить, не связано ли это с культурными особенностями, ученые привлекли коллег из Японии. Однако и там наблюдалась та же закономерность.
Эффект сохранялся независимо от пола участников и был особенно заметен у детей. Исследователи предполагают, что у каждого человека существует небольшая индивидуальная склонность отклоняться в определенную сторону, а в группе эти отклонения складываются и формируют общее движение против часовой стрелки. Точная причина такого поведения пока остается неизвестной. Ученые проверяли различные гипотезы, включая влияние биомеханики тела и особенностей восприятия пространства. Они также проводили эксперименты в виртуальной реальности и моделировали различные условия движения, однако убедительного объяснения пока не нашли.
По одной из версий, роль может играть естественная асимметрия человеческого тела и мозга. Поскольку большинство людей являются правшами и имеют ведущую правую ногу, это может влиять на направление движения. Похожие предпочтения наблюдаются и у некоторых животных: например, исследования показали, что муравьи-каменщики чаще поворачивают налево при изучении новых гнезд. Понимание этого феномена может иметь практическое значение. Более точные модели движения людей помогут улучшить проектирование общественных пространств, систем эвакуации, транспортных узлов, музеев и торговых центров.