Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 апреля, температура повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-22 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 14-26, на побережье Мертвого моря – 18-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 13-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-26, на Голанских высотах – 13-25.

Температура воды на Средиземном море 20-21 градусов, высота волн 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу – тепло, малооблачно. В субботу – повышение температуры. В воскресенье температура немного понизится, местами дожди. В понедельник – малооблачно.