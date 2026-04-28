Rafael проводит испытания: будет слышен "шум" в окрестностях Хайфы

Компания Rafael предупреждает: сегодня, 28 апреля, на территории Института Давид будут проводиться плановые испытания. В окрестностях Хайфы (Крайот), на побережье Хайфского залива, может быть слышен "шум".

"Спасательные службы и сотрудники служб безопасности проинформированы о происходящем, находятся с нами на постоянной связи и будут информировать нас о любых реальных инцидентах. Приносим извинения за причиненные неудобства", – сказано в заявлении компании Rafael.