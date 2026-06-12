Минздрав предупредил о запрете купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве
время публикации: 12 июня 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 09:15
Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о нежелательности купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве.
Предупреждение выпущено после получения результатов анализов, выявивших аномально высокие микробиологические показатели в морской воде. В минздраве сообщили, что продолжают мониторинг ситуации и качества воды на пляже.
Ведомство напоминает, что купание разрешено только на официально открытых и оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.