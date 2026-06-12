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Минздрав предупредил о запрете купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве

Минздрав
Тель-Авив
Средиземное море
время публикации: 12 июня 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 09:15
Минздрав предупредил о запрете купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве
Miriam Alster/FLASH90

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о нежелательности купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве.

Предупреждение выпущено после получения результатов анализов, выявивших аномально высокие микробиологические показатели в морской воде. В минздраве сообщили, что продолжают мониторинг ситуации и качества воды на пляже.

Ведомство напоминает, что купание разрешено только на официально открытых и оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

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