Минздрав предупредил о запрете купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о нежелательности купания на пляже а-Цук Цафон в Тель-Авиве.

Предупреждение выпущено после получения результатов анализов, выявивших аномально высокие микробиологические показатели в морской воде. В минздраве сообщили, что продолжают мониторинг ситуации и качества воды на пляже.

Ведомство напоминает, что купание разрешено только на официально открытых и оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.