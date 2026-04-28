Автомобиль въехал в автобусную остановку в Сахнине, пострадали несколько человек

Экстренные службы сообщают о тяжелом ДТП в Сахнине, где автомобиль въехал в стоящих на автобусной остановке людей. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают неотложную помощь пострадавшим, двое из них находящимся в тяжелом состоянии.

Позднее МАДА опубликовала уточненные данные. В медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии, в больницы "Пория" и РАМБАМ были эвакуированы восемь пострадавших. Три человека получили тяжелые травмы: 16-летняя девушка и двое 17-летних юношей. 15-летняя девушка получила травмы средней степени тяжести, еще четверо травмированы легко.