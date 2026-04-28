В районе пляжа Иерушалаим в Тель-Авиве из воды извлекли мужчину, идет реанимация

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае на пляже Иерушалаим в Тель-Авиве, где из воды вытащили мужчину в возрасте примерно 30 лет без признаков жизни.

Фельдшеры и парамедики МАДА, прибыв на место происшествия, начали реанимацию мужчины. Не прекращая реанимационных мероприятий, они повезли его в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в критическом состоянии.