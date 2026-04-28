В Кнессете обсудили внезапные ужесточения "кода скромности" в ЦАХАЛе

На комиссии по продвижению статуса женщины провели специальное обсуждение после публикаций о "контроле скромности" в ЦАХАЛе – в частности, речь шла об инциденте с четырьмя демобилизованными девушками-военнослужащими, которых наказали за появление в последний день своей службы в "недостаточно скромной" гражданской одежде.

Как сообщает "А-Йом", в заседании принял участие начальник штаба Управления кадров ЦАХАЛа бригадный генерал Амир Вадмани, который заявил, что в армии служат все больше женщин, без которых ЦАХАЛ не мог бы выполнять свои задачи, однако опроверг претензии о том, что к женщинам предъявляют больше требований, чем к мужчинам.

Он подчеркнул, что в результате публикации о слишком жестоком наказании демобилизовавшихся из армии девушек и о том, что командир якобы придиралась к ним, в социальных сетях началась травля командира, причем угрозы были настолько серьезными, что ей пришлось предоставить охрану.

Председатель комиссии Мейрав Коэн спросила, считает ли бригадный генерал нормальным лишение девушек зарплаты в качестве наказания, и он ответил, что речь не идет о выборочном правоприменении, поскольку за неделю до этого за аналогичное нарушение был привлечен к ответственности солдат, пришедший в неподобающей одежде. Вадмани подчеркнул, что правила формы и одежды в ЦАХАЛе распространяются как на мужчин, так и на женщин: одежда должна быть "приличной и не откровенной", и этот приказ не изменялся.