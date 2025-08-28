В Бней-Браке маленькая девочка подавилась во время еды, она в тяжелом состоянии
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 11:21
Утром 28 августа в Бней-Браке девочка примерно двух лет подавилась во время питания в детском саде. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.
Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что девочка была реанимирована и доставлена в больницу "Шнайдер" в Петах-Тикве в тяжелом состоянии.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.