Израиль

В Бней-Браке маленькая девочка подавилась во время еды, она в тяжелом состоянии

Мада
Бней-Брак
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 11:21
Yonatan Sindel/Flash90

Утром 28 августа в Бней-Браке девочка примерно двух лет подавилась во время питания в детском саде. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что девочка была реанимирована и доставлена в больницу "Шнайдер" в Петах-Тикве в тяжелом состоянии.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Израиль
