Израиль

Автомобиль сбил пожилую женщину в Ашдоде, она в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Ашдод
время публикации: 28 августа 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 10:53
Автомобиль сбил пожилую женщину в Ашдоде, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице "Какаль" в Ашдоде тяжелые травмы получила женщина в возрасте около 80 лет, которую сбил автомобиль.

Фельдшеры и парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Асута" в тяжелом состоянии. Сообщается, что женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму.

