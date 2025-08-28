Автомобиль сбил пожилую женщину в Ашдоде, она в тяжелом состоянии

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице "Какаль" в Ашдоде тяжелые травмы получила женщина в возрасте около 80 лет, которую сбил автомобиль.

Фельдшеры и парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Асута" в тяжелом состоянии. Сообщается, что женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму.