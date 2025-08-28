x
Израиль

Пара молодых газелей упала в глубокую пещеру, но их удалось спасти

время публикации: 28 августа 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 20:13
Пара молодых газелей упала в глубокую пещеру, но их удалось спасти
Рои Гилад, Управление природы и парков

Две молодые газели, самец и самка, были обнаружены в пещере в малоизвестном для туристов районе Хирбет а-Дуара неподалеку от поселка Маале-Махмаш. Директор полевой школы Офры Яир Элиав и профессор Амос Фрумкин, отправившиеся готовить будущий поход, во время похода увидели инжирное дерево, торчащее из ямы, и решили осмотреть его.

Приблизившись, они увидели глубоко внизу двух газелей, попавших в ловушку. Профессор Фрумкин, который возглавляет Центр исследования пещер в Еврейском университете, рассказал, что в пещерах часто находят кости животных, упавших в яму и погибших в ней. Тем радостнее ему было найти двух газелей живыми. Поскольку газели не могли выбраться самостоятельно, профессор вызвал специалистов.

На место прибыли инспекторы Управления природы и парков Рои Гилад и Асаф Цемах в сопровождении ветеринара Рони Кинга. Ветеринар усыпил газелей транквилизирующим дротиком, чтобы можно было безопасно извлечь их из глубокой ямы. Когда животные уснули, вниз была спущена лестница, и газелей подняли на поверхность.

Во время проведения обследования у самца газели остановилось сердце, и ветеринар реанимировал его. Около двух часов, пока к животным не вернулись силы, люди находились рядом с ними. Очнувшись, самец и самка убежали в дикую природу.

