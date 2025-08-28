В бассейне при циммере в Цфате захлебнулся ребенок, его состояние критическое

В бассейне при циммере (домике для отдыха) захлебнулась пятилетняя девочка. Когда родители извлекли ее из воды, она не дышала. Парамедик службы "Маген Давид Адом" по телефону руководил действиями родителей, которые начали сердечно-легочную реанимацию до приезда "скорой".

Бригада "скорой" продолжила реанимационные процедуры и доставила ребенка в больницу "Зив". Медики оценивают состояние девочки как критическое.