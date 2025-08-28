x
28 августа 2025
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 21:02
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В бассейне при циммере в Цфате захлебнулся ребенок, его состояние критическое

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 28 августа 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 19:58
В бассейне при циммере в Цфате захлебнулся ребенок, его состояние критическое
AP Photo/Luca Bruno

В бассейне при циммере (домике для отдыха) захлебнулась пятилетняя девочка. Когда родители извлекли ее из воды, она не дышала. Парамедик службы "Маген Давид Адом" по телефону руководил действиями родителей, которые начали сердечно-легочную реанимацию до приезда "скорой".

Бригада "скорой" продолжила реанимационные процедуры и доставила ребенка в больницу "Зив". Медики оценивают состояние девочки как критическое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

В больницу "Каплан" доставлен подросток, захлебнувшийся в бассейне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

В Холоне во время погружения в микву утонул мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

Девочка захлебнулась в домашнем бассейне в Иерихоне