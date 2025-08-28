x
28 августа 2025
28 августа 2025
28 августа 2025
последняя новость: 10:13
28 августа 2025
Израиль

За сутки в Газе ЦАХАЛ уничтожил десятки "объектов террора". Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:34
За сутки в Газе ЦАХАЛ уничтожил десятки "объектов террора". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние 24 часа в секторе Газы были уничтожены десятки "объектов террора". Боевые действия продолжаются по всему сектору.

Силы бригады "Голани" (36-я дивизия) действует на юге сектора Газы.

188-я бронетанковая бригада "Барак" продолжает операции в Хан-Юнисе с целью установления оперативного контроля над осью "Маген Оз", соединяющей восточную и западную части города. Уничтожены здания, которые использовали боевики ХАМАСа в этом районе.

Силы 162-й дивизии, включая бригаду "Гивати", действуют на севере сектора Газы. За последние сутки разрушены несколько входов в туннели в районе Джабалии.

Бойцы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" засекли трех террористов, боевики были уничтожены ударом с воздуха.

