28 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ: нанесены авиаудары по инфраструктуре террора и пусковой установке на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 августа 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 14:53
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 28 августа израильские ВВС атаковали несколько объектов террористической инфраструктуры и пусковую установку "Хизбаллы" на юге Ливана.

"Наличие объектов террористической инфраструктуры и пусковой установки, подвергшихся атаке, является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.

Ранее ливанские источники сообщали об авиаударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.

