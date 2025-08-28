ЦАХАЛ: нанесены авиаудары по инфраструктуре террора и пусковой установке на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщает, что 28 августа израильские ВВС атаковали несколько объектов террористической инфраструктуры и пусковую установку "Хизбаллы" на юге Ливана.

"Наличие объектов террористической инфраструктуры и пусковой установки, подвергшихся атаке, является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.

Ранее ливанские источники сообщали об авиаударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.