Около 2500 детей из семей репатриантов 2025 года начнут учебу в системе образования Израиля

2462 ребенка-репатрианта, прибывших в Израиль в течение 2025 года, начнут учебный год 1 сентября в образовательных учреждениях по всей стране, сообщает пресс-служба министерства алии и интеграции.

Среди них: 319 детей пойдут в первый класс, 1366 учеников будут учиться в начальных классах, 604 – в средних классах, а 462 – в старших.

Города, лидирующие по приему новых учеников-репатриантов: Раанана (25), Нетания (37), Иерусалим (24), Бейт-Шемеш (23), Хайфа (22), Тель-Авив (21), Модиин-Маккабим-Реут (15), Ашдод (10), Бат-Ям (9), Петах-Тиква (9), Беэр-Шева (8) и Ришон ле-Цион (7).