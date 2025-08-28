ЦАХАЛ: около Газы перехвачен БПЛА, запущенный из Йемена

ЦАХАЛ объявил, что около границы сектора Газы израильскими ВВС недавно был перехвачен БПЛА, запущенный из Йемена.

В 12:27 28 августа тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов, расположенных недалеко от границы сектора Газы. ЦАХАЛ сообщал, что зафиксировано вторжение БПЛА. Тревога была слышна в Бней Нецарим и Наве. В 12:35 Командование тылом объявило: можно покинуть убежища.