28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 августа 2025
28 августа 2025
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: около Газы перехвачен БПЛА, запущенный из Йемена

время публикации: 28 августа 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 14:21
ЦАХАЛ объявил, что около границы сектора Газы израильскими ВВС недавно был перехвачен БПЛА, запущенный из Йемена.

В 12:27 28 августа тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов, расположенных недалеко от границы сектора Газы. ЦАХАЛ сообщал, что зафиксировано вторжение БПЛА. Тревога была слышна в Бней Нецарим и Наве. В 12:35 Командование тылом объявило: можно покинуть убежища.

Израиль
