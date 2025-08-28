x
28 августа 2025
Израиль

В районе Зейтун уничтожен туннель террористов с жилыми помещениями и туалетами

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 августа 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 18:00
В районе Зейтун уничтожен туннель террористов с жилыми помещениями и туалетами
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в районе Зейтун на юге сектора Газы в рамках оперативной деятельности боевой группы 7-й бригады под командованием 99-й дивизии был обнаружен туннель террористов с жилыми помещениями и различными видами оружия.

Бойцы инженерно-саперного подразделения "Яалом" обнаружили, обследовали и при поддержке ВВС уничтожили туннель, оружие было конфисковано, несколько террористов, представлявших угрозу израильским силам, действующим в районе, были ликвидированы.

Израиль
