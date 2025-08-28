Осужденная за детоубийство Мари Пизем планирует брак с террористом

Мари Пизем, отбывающая пожизненное заключение за убийство своей дочери Роз, вновь планирует выйти замуж – на этот раз за своего нынешнего партнера, террориста Муджахида Ааси. В Службе тюрем сомневаются, что речь идет о настоящих отношениях, и планируют создавать Пизем различные трудности, чтобы сорвать ее план.

Как сообщает mako.co.il, Мари Пизем пока не подавала официального заявления выйти замуж за Ааси, однако по данным информированных источников, пара планирует заключить так называемый "брак в штате Юта" – сокращенная церемония, проводящаяся онлайн с помощью ZOOM-конференции и признаваемая МВД Израиля.

"Ей надоело быть одной, она решительно настроена выйти замуж, она хочет партнера, хочет принять ислам и родить от Ааси детей", – утверждает источник, знакомый с деталями договоренностей.

"Эти люди никогда не встречались и никогда не встретятся, – утверждают представители Службы тюрем. – О каких вообще отношениях идет речь? Это скорее попытка навязать нам условия уединенных свиданий или льготы, которые им не положены. Свадьба это вид привилегии, и этого не произойдет".

В Службе тюрем внимательно следят за обоими заключенными, чтобы те не попытались обойти систему.

Отметим, что это не первая попытка Мари Пизем вступить в брак в стенах тюрьмы. В прошлом году она планировала свадьбу с Маором Гилелем, отбывавшим заключение за торговлю наркотиками. Вскоре Гилель был освобожден из тюрьмы и заявил о своем расставании с Мари Пизем.

Напомним, убийство четырехлетней Роз Пизем, произошедшее в 2008 году, потрясло страну. Тело девочки было найдено в красном чемодане на дне реки Яркон. По подозрению в убийстве были арестованы мать и дед Роз. Мари Пизем сначала была замужем за сыном Рони Рона. Имея дочь от первого брака, Мари бросила мужа и сошлась с его отцом. В результате этого брака появились на свет две девочки, младшие сестры Роз.

Не справляясь с девочкой, Мари и Рон отдали ее бабушке - Вивьен Яаков, у которой Роз провела несколько месяцев. Однако бабушка потребовала, чтобы внучку записали в детский сад или забрали домой. В суде родственники Роз заявляли, что она была капризным и сложным ребенком. Израильские СМИ называли девочку "никому не нужным ребенком".

Рони Рон, забравший 12 мая 2008 года Роз от бабушки, заявил на суде, что к смерти девочки привела череда совпадений. Он рассказывал, что дал Роз вафли, но та заявила, что "вафли – противные". Не сдержавшись, дед дал девочке пощечину, что и стало причиной смерти. Он продолжал вести машину до тех пор, пока не понял, что Роз ведет себя подозрительно тихо. Во время следствия он показал, как положил тело в чемодан, который был в багажнике машине, и как затем сбросил его в Яркон.

Приговор Рони Рону и Мари Пизем был оглашен в июне 2011 года. Рони Рон был приговорен к пожизненному заключению за предумышленное убийство девочки. Мари Пизем, мать Роз и супруга Рона, тоже приговорена к пожизненному заключению. Она была признана виновной в том, что уговорила Рони Рона совершить убийство.

Бабушка Роз Пизем и мать Мари, 48-летняя француженка Изабель Дешей, через несколько дней после обвинительного вердикта суда и за неделю до оглашения приговора покончила с собой, спрыгнув с 60-метровой высоты в воды Сены в Нормандии. Ее тело вскоре было найдено в двух километрах от моста, с которого она спрыгнула. Сотрудники Службы тюрем, передавшие Мари Пизем информацию о смерти матери, утверждают, что она не отреагировала на трагическое известие.