Согласно распоряжению министра транспорта Мири Регев, Управление гражданской авиации закрыло воздушное пространство Израиля для гражданских рейсов в связи с атакой на Иран.

Граждан просят не приезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам, находящимся за границей, рекомендуется следить за обновлениями в СМИ и на сайтах авиакомпаний.