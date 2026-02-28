Управление гражданской авиации закрыло воздушное пространство Израиля
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:51
Согласно распоряжению министра транспорта Мири Регев, Управление гражданской авиации закрыло воздушное пространство Израиля для гражданских рейсов в связи с атакой на Иран.
Граждан просят не приезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам, находящимся за границей, рекомендуется следить за обновлениями в СМИ и на сайтах авиакомпаний.