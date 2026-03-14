Разрешено к публикации: в Иране была предпринята попытка сбить самолет ЦАХАЛа
время публикации: 14 марта 2026 г., 20:54 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 21:08
Разрешено к публикации: силы ПВО Ирана пытались сбить самолет ЦАХАЛа во время нанесения авиаудара. Военные заявляют, что пилоту, благодаря бдительности и профессионализму, удалось уклониться от ракеты земля-воздух.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "несмотря на инцидент, миссия ВВС была успешно завершена". Также отмечается, что "инцидент будет расследован, из него будут извлечены уроки".