Разрешено к публикации: в Иране была предпринята попытка сбить самолет ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: силы ПВО Ирана пытались сбить самолет ЦАХАЛа во время нанесения авиаудара. Военные заявляют, что пилоту, благодаря бдительности и профессионализму, удалось уклониться от ракеты земля-воздух.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "несмотря на инцидент, миссия ВВС была успешно завершена". Также отмечается, что "инцидент будет расследован, из него будут извлечены уроки".