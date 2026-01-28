Рабочий погиб при падении с большой высоты на стройке в Ашкелоне
время публикации: 28 января 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 18:19
В службу скорой помощи по округу Лахиш поступило сообщение о рабочем, который упал с большой высоты на строительной площадке в Ашкелоне.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) упал с 12-метровой высоты. Он получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай".
Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства инцидента.
