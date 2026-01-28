x
Израиль

Рабочий погиб при падении с большой высоты на стройке в Ашкелоне

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 28 января 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 18:19
Рабочий упал с большой высоты на стройке в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи по округу Лахиш поступило сообщение о рабочем, который упал с большой высоты на строительной площадке в Ашкелоне.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) упал с 12-метровой высоты. Он получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай".

Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства инцидента.

