Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в воскресенье, 14 марта, обращение к общественности с просьбой помочь в расследовании дела против подозреваемого в сексуальных преступлениях.

60-летний житель Иерусалима Ицхак Авраам Рут Ариэль Асулин был задержан 4 марта по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних в течение последнего года в иерусалимском районе Ар-Ноф. Подозреваемый вступал в контакт с детьми в возрасте от 10 до 16 лет на месте своей работы и в общественном пространстве. Из материалов расследования следует, что подозреваемый совершал в отношении несовершеннолетних непристойные действия, акты содомии и другие сексуальные преступления.

Полиция просит обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции тех, у кого есть информация о других жертвах подозреваемого.