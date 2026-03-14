14 марта 2026
последняя новость: 22:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

время публикации: 14 марта 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 21:04
Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в воскресенье, 14 марта, обращение к общественности с просьбой помочь в расследовании дела против подозреваемого в сексуальных преступлениях.

60-летний житель Иерусалима Ицхак Авраам Рут Ариэль Асулин был задержан 4 марта по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних в течение последнего года в иерусалимском районе Ар-Ноф. Подозреваемый вступал в контакт с детьми в возрасте от 10 до 16 лет на месте своей работы и в общественном пространстве. Из материалов расследования следует, что подозреваемый совершал в отношении несовершеннолетних непристойные действия, акты содомии и другие сексуальные преступления.

Полиция просит обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции тех, у кого есть информация о других жертвах подозреваемого.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

Израильтянин арестован в порту Майами: в его телефоне нашли видео изнасилования девочки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

Житель Беэр-Шевы продавал в Telegram доступ к базам детского порно и соцсетям израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2026

Признан виновным педофил, который под видом "незнакомки" убеждал отцов насиловать детей