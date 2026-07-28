x
28 июля 2026
|
последняя новость: 21:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 21:29
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил об ошибочном запуске ракеты-перехватчика в сторону Ливана

ЦАХАЛ
Ливан
ПВО
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:00
ЦАХАЛ сообщил об ошибочном запуске ракеты-перехватчика в сторону Ливана
0:00 0:00
ЦАХАЛ сообщил об ошибочном запуске ракеты-перехватчика в сторону Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на границе с Ливаном по ошибке была активирована система ПВО для перехвата артиллерийского снаряда израильских сил.

В сообщении говорится, что инцидент расследуется.

В соответствии с установленными правилами ни в одном из населенных пунктов не было сигналов воздушной тревоги.

Отметим, что некоторое время назад жители Кирьят-Шмоны в социальных сетях сообщали о работе системы ПВО.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2026

1026-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии