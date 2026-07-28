ЦАХАЛ сообщил об ошибочном запуске ракеты-перехватчика в сторону Ливана
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:00
ЦАХАЛ сообщил об ошибочном запуске ракеты-перехватчика в сторону Ливана
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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на границе с Ливаном по ошибке была активирована система ПВО для перехвата артиллерийского снаряда израильских сил.
В сообщении говорится, что инцидент расследуется.
В соответствии с установленными правилами ни в одном из населенных пунктов не было сигналов воздушной тревоги.
Отметим, что некоторое время назад жители Кирьят-Шмоны в социальных сетях сообщали о работе системы ПВО.