В Тель-Авиве задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух подростков

Полиция задержала жителя Тель-Авива, подозреваемого в нападении на двух несовершеннолетних возле ресторана на улице А-Арбаа. Вместе с ним была задержана его подруга, которая, как считает следствие, помогла ему скрываться от полиции.

Инцидент произошел ночью 22 июля. Возле ресторана произошла драка, в ходе которой ножевые ранения различной степени тяжести получили двое подростков, они были доставлены в больницу.

Подозреваемого и его подругу полицейские обнаружили в южном Тель-Авиве с помощью "технологических средств". Ранее в рамках расследования были задержаны еще два человека.

Полиция сообщает, что расследование продолжается, ожидаются новые аресты.