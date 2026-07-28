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Израиль

В Тель-Авиве задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух подростков

Расследование
Полиция
Тель-Авив
время публикации: 28 июля 2026 г., 20:38 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 20:38
В Тель-Авиве задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух подростков
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В Тель-Авиве задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух подростков
Flash90. Фото: М.Шай

Полиция задержала жителя Тель-Авива, подозреваемого в нападении на двух несовершеннолетних возле ресторана на улице А-Арбаа. Вместе с ним была задержана его подруга, которая, как считает следствие, помогла ему скрываться от полиции.

Инцидент произошел ночью 22 июля. Возле ресторана произошла драка, в ходе которой ножевые ранения различной степени тяжести получили двое подростков, они были доставлены в больницу.

Подозреваемого и его подругу полицейские обнаружили в южном Тель-Авиве с помощью "технологических средств". Ранее в рамках расследования были задержаны еще два человека.

Полиция сообщает, что расследование продолжается, ожидаются новые аресты.

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