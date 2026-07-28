1026-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии

Вторник, 28 июля 2026 года, 1026-й день "Войны возрождения" (войны "Железные мечи"), которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, в Сирии, начиная с 7 октября 2023 года.

В Иудее и Самарии продолжаются операции в арабских населенных пунктах.

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" на юге Ливана и на юго-западе Сирии и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран.

В Газе формально действует режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 60% территории сектора). В ответ на нарушения ЦАХАЛ атакует террористов.

С 28 февраля по 8 апреля 2026 года проводилась совместная израильско-американская военная операция против режима аятолл в Иране. Одновременно ЦАХАЛ действовал против "Хизбаллы" в Ливане. Позже формально был установлен режим прекращения огня. Но боевые действия в регионе продолжаются.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 28.07.2026

05:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Кафр-Каддуме, к востоку от Калькилии.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Кисуфим, около границы с Газой. Вскоре ЦАХАЛ сообщил, что инцидент исчерпан. Проверка показала, что тревога была ложной.

03:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Акабат-Джабре, на юге Иерихона.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Фаруне и Артахе, к югу от Туль-Карема. Задержаны подозреваемые.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Шхеме.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по цели возле мечети Хира в Джабалии, на севере сектора. Сообщается об убитом и раненом.

01:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Шуэйке и Каффине, к северу от Туль-Карема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Туку, к юго-востоку от Бейт-Лехема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Яабаде, к западу от Дженина.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Калькилии. В частности, был проведен обыск в офисе радиостанции "Аль-Худа Коран". Был открыт огонь по автомобилю.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Байт-Риме, к северу от Рамаллы.

Источники в ПА: израильские военные открыли огонь на кольцевой развязке Мухтар в южной части Хеврона. Ранен или убит местный житель.

00:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Аль-Хадэре и Туку, к югу от Бейт-Лехема.

Ливанские источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели в городе Адашит аль-Кусайре, на юге Ливана.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Аш-Шуюхе, к северу от Хеврона.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ", ОНА ЖЕ "ВОЙНА ВОЗРОЖДЕНИЯ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан. Вскоре начались обстрелы и на севере: в войну вступила "Хизбалла".

Согласно официальным данным, в день нападения террористы похитили 251 человека, они были уведены в Газу. В настоящее время все считавшиеся выжившими заложники, 168 человек, освобождены – последние вернулись в Израиль в октябре 2025 года. В январе 2026 года из Газы вернули останки последнего похищенного. Более 80 заложников были убиты или погибли в плену.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и освобожденных из плена

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Отчеты ЦАХАЛ и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 2000 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Десятки тысяч были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

В ходе боев с террористами ЦАХАЛ понес значительные потери – с 7 октября 2023 года погибли более 950 военнослужащих (около границы Газы, в Газе, около границы с Ливаном, в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

По данным ЦАХАЛ, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 20000 боевиков и их командиров, в Ливане уничтожены около 10000 боевиков и командиров "Хизбаллы".

В Газе, Ливане, Сирии, Иране, Йемене ликвидированы многие лидеры террористических организаций. В их числе главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя (31 июля 2024 года в Тегеране), главарь "Хизбаллы" Хасан Насралла (27 сентября 2024 года в Бейруте), главарь ХАМАСа Яхья Синуар (16 октября 2024 года в Газе) и др.

С начала войны из сектора Газы были запущены более 13000 ракет (по оценкам ЦАХАЛ, до 15% из них падали на территории Газы). Около 15000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (до 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА. Из Сирии были выпущены десятки ракет. Из Ирака была выпущены сотни ракет и БПЛА. Из Ирана была выпущены сотни ракет и БПЛА. Десятки ракет и БПЛА были выпущены из Йемена.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии – в Иудее и Самарии – были задержаны около 7000 подозреваемых в терроре, примерно каждый третий из них был связан с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносил интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносил удары по целям в Ливане, поражены тысячи объектов "Хизбаллы" и других террористических группировок. ЦАХАЛ также атаковал цели на территории Сирии.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 73000 убитых с начала войны и около 174 тысяч раненых. По данным минздрава Палестинской автономии, признаваемым как достоверные ООН, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди (от 60 и старше).

Минздрав Ливана не вел непрерывных сводок по жертвам войны. В разное время в общей сложности была зафиксирована гибель примерно 10000 человек и ранения десятков тысяч.

14 декабря 2024 года был опубликован отчет Henry Jackson Society и Fifty Global, в котором отмечалось, что многие ведущие СМИ слепо доверяли данным о потерях в Газе, публикуемых минздравом ХАМАСа, и игнорировали данные Израиля и США. Согласно этому отчету, ХАМАС преднамеренно завышал данные о потерях, включая в него случаи смертей по естественным причинам, а также преднамеренно завышал число погибших женщин и детей.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября 2023 года в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляли на грузовиках или сбрасывали с самолетов. Попытки поставки помощи морским путем не увенчались успехом.

Израиль в период войны многократно подвергался атакам из Йемена и наносил удары по объектам хуситов и другим целям в Йемене. Хуситы применяли баллистические и крылатые ракеты иранского производства, а также БПЛА.

За последние несколько лет Израиль неоднократно подвергался атакам из Ирана и наносил удары по целям в Иране, в том числе совместно с США.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников. Ущерб был незначительным. СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

31 июля 2024 года в Бейруте ликвидирован Фуад Шукр, военный советник генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, фактически командующий вооруженными силами этой террористической организации.

17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". Десятки убитых и тысячи раненых. 19 сентября ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на объекты "Хизбаллы". 20 сентября в Бейруте в результате авиаудара ЦАХАЛа были ликвидированы командующий спецназом "Хизбаллы" Ибрагим Акил и другие командиры "Радуана". 21-22 сентября ЦАХАЛ увеличил интенсивность ударов по целям в Ливане. 23 сентября началась новая фаза войны: были атакованы тысячи целей, минздрав Ливана уже в первый день сообщал о сотнях убитых и тысячах раненых. Военная операция в Ливане получила название "Стрелы севера". 27 сентября в пригороде Бейрута был атакован главный штаб "Хизбаллы", уничтожены Хасан Насралла и многие другие руководители и командиры.

1 октября 2024 года Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет. В тот же день было официально объявлено о начале наземной операции ЦАХАЛа в Ливане.

В ночь на 26 октября 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам в Иране.

8 декабря 2024 года в результате действий джихадистов и протурецких сил в Сирии пал режим Башара Асада. Силы ЦАХАЛа вошли в приграничные районы Сирии с целью создания буферной зоны безопасности. ВВС и ВМС ЦАХАЛа в течение нескольких дней уничтожили большую часть вооружений армии Асада, чтобы не допустить попадания этого оружия в руки сил, враждебно настроенных в отношении Израиля.

Во второй половине декабря 2024 года активизировались хуситы: запуски баллистических ракет по территории Израиля из Йемена стали регулярными. Время от времени ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Йемене. В январе 2025-го было несколько попыток ракетных атак из Йемена; воздушные силы Израиля, США и Великобритании атаковали в ответ объекты хуситов. Весной-летом 2025-го хуситы многократно обстреливали Израиль. В марте армия США активизировала атаки на объекты хуситов в Йемене, но вскоре США прекратили атаковать цели в Йемене.

15 января 2025 года посредники США, Катар и Египет сообщили о достижении соглашения об обмене заложниками и заключенными и прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. В ночь на 18 января правительство Израиля утвердило сделку. Соглашение о прекращении огня в Газе и начале процесса "обмена пленными" вступило в силу утром 19 января 2025 года. 20 января возобновился процесс "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом.

18 марта 2025 года ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в Газе. Операции дали название "Сила и меч". Вскоре после этого возобновились ракетные атаки хуситов из Йемена. 6 мая 2025-го, после того, как 4 мая ракета хуситов упала на территории аэропорта "Бен-Гурион", ВВС Израиля атаковали цели в Йемене. 7 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении американской военной операции против хуситов. После чего хуситы продолжили обстреливать Израиль.

17 мая 2025-го было объявлено о начале в Газе военной операции "Колесницы Гидеона".

13-24 июня израильские ВВС атаковали в Иране ядерные и военные объекты в Иране (военная операция "Народ как лев"), были ликвидированы военные руководители и ученые-ядерщики. Иран атаковал Израиль, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Есть многочисленные жертвы с обеих сторон. 24 июня было объявлено о прекращении огня.

2 июля было объявлено о смене названия операции в Газе на "Восстающий лев": ЦАХАЛ начал новый этап войны. Одновременно активизировались переговоры об условиях освобождения заложников и прекращения огня.

8 августа 2025 года, после срыва переговоров об условиях освобождения заложников и прекращения огня, военно-политический кабинет Израиля одобрил план, включающий установку израильского контроля над городом Газа.

9 сентября 2025 года израильские ВВС атаковали руководство ХАМАСа в Дохе, столице Катара. Были убитые, но лидеры террористов выжили.

15 сентября 2025 года была начата операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора.

4 октября 2025 года было объявлено о прекращении наступательных действий в Газе.

9 октября 2025 года было объявлено о достижении соглашения о прекращении огня и "обмене пленными".

10 октября 2025 года правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАСом, речь идет о первой фазе соглашения о прекращении войны в Газе.

13 октября 2025 года были освобождены последние 20 остававшихся в живых заложников. Власти Израиля отпустили из тюрем около 2000 заключенных, в их числе сотни террористов-убийц. Процесс "обмена телами" идет, но задерживается – ХАМАС заявляет, что не в состоянии найти всех убитых заложников.

26 января 2026 года было объявлено, что в Израиль вернули последние останки израильтянина, убитого террористами 7 октября 2023 года и вывезенного в Газу. Таким образом, впервые с 2014 года в Газе не осталось ни живых, ни мертвых израильских заложников.

28 февраля 2026 года была начата совместная израильско-американская военная операция против режима аятолл в Иране. Израильское название – "Рычащий лев", американское – "Эпическая ярость". Ликвидированы высшие руководители Исламской республики Иран Али Хаменеи, Али Лариджани и другие. 8 апреля вступило в силу двухнедельное прекращение огня в Иране, при этом ЦАХАЛ активизировал действия против "Хизбаллы" в Ливане (операция "Вечная тьма"), позже режим перемирия был продлен. 17 апреля вступило в силу 10-дневное прекращение огня в Ливане. 5 мая власти США объявили о завершении военной операции "Эпическая ярость" и приостановке операции "Проект Свобода", целью которой декларировалось обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив. В настоящее время боевые действия против Ирана приостановлены. Предпринимаются попытки переговоров. 15 июня 2026 года США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен привести к окончанию войны. Однако Вашингтон и Тегеран далеки от того, чтобы достичь подлинного соглашения. Неоднократно стороны конфликта обменивались ударами. Президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня больше не действует. Вероятность возобновления войны в Иране остается высокой.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает действовать в Иудее и Самарии, Газе, Ливане и Сирии.