x
28 июля 2026
|
последняя новость: 21:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 21:29
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Новая программа ВГИКа: зачисление на учебу при условии подписания контракта на участие в "СВО"

Россия
Война в Украине
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:13
Новая программа ВГИКа: зачисление на учебу при условии подписания контракта на участие в "СВО"
0:00 0:00
Новая программа ВГИКа: зачисление на учебу при условии подписания контракта на участие в "СВО"
(Russian Defense Ministry Press Service via AP

Операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии сообщил о наборе специальной группы, предназначенной для абитуриентов, заключивших годовой контракт на службу операторами БПЛА.

Группа начнет учебу в 2027 году, однако запись осуществляется в июле-октябре 2026 года "на основании собеседования, заключения договора с университетом и заключения контракта на 1 год для прохождения службы в войсках беспилотных систем Министерства обороны РФ", – сообщает ВГИК.

Учебное заведение обещает будущим участникам войны с Украиной зачисление на бюджетное место вне конкурса и без вступительных экзаменов, а также другие стимулы. "Если мечтаете учиться в Первой киношколе мира, в прославленном ВГИКе это Ваш шанс. Количество мест в группе ограничено", - говорится в объявлении, не лишенном грамматических ошибок.

Ранее появились сообщения, что многим выпускникам, получившим высокие оценки, отказывают в зачислении в ВУЗы. Бюджетные места отдают участникам "СВО", а несостоявшихся студентов тем самым подталкивают к заключению контракта с министерством обороны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2026

В воздушном пространстве Румынии сбит российский БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2026

В РФ могут расширить список статей УК, осужденных по которым можно отправлять на войну
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2026

В России для вербовки на "СВО" использовали изображение Алексея Навального
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 апреля 2026

Министерство обороны РФ признало: операторов БПЛА без их согласия отправляли в другие войска