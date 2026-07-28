Израильская больница первой за пределами США получила доступ к медицинским моделям OpenAI

Медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере стал первой больницей за пределами США, которая получит доступ к специализированным медицинским моделям разработчика платформ искусственного интеллекта OpenAI.

Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано через ARC, подразделение инноваций медицинского центра.

В августе делегация "Шибы" должна отправиться в штаб-квартиру OpenAI для серии встреч с высокопоставленными представителями компании.

Соглашение касается моделей OpenAI for Healthcare, в том числе ChatGPT Health, которые были запущены в январе этого года и на сегодняшний день доступны лишь небольшому числу больниц в США. Модель предназначена для врачей и призвана помогать в принятии решений и составлении планов лечения пациентов на основе всех существующих исследований. Речь идет о зашифрованной и защищенной системе, созданной специально для больниц.

Сотрудничество даст врачам "Шибы" ранний доступ к передовым моделям ИИ еще до их публичного релиза, а также углубит исследовательское партнерство с OpenAI в рамках программы компании в сфере здравоохранения. В рамках сотрудничества специальные рабочие группы израильского центра будут знакомиться с различными этапами разработки, примут участие в глобальных мероприятиях OpenAI и будут разрабатывать внутренние приложения, адаптированные для совместной работы с системой.

Кроме того, протоколы лечения, принятые в "Шибе", будут интегрированы в модели OpenAI, что в дальнейшем позволит также рекомендовать методы лечения, специально адаптированные для Израиля с учетом его особенностей.

На операционном уровне клиницисты и исследователи Шиба смогут вводить описания клинических случаев пациентов и получать в ответ ссылки на релевантные исследования и статьи, а также пользоваться дополнительными возможностями, поддерживающими клиническую и повседневную работу медицинского персонала. Каждый полученный ответ включает библиографические ссылки, указания на научные журналы и даты публикации, что позволяет медицинской команде самостоятельно проверять исследовательскую базу, лежащую в основе каждой рекомендации.

Инструменты интегрированы непосредственно в рабочий процесс медицинского и научного персонала и позволяют внедрять возможности ИИ в повседневную практику. Шиба также сможет интегрировать в систему собственные институциональные знания – такие как клинические протоколы, маршруты лечения и нормативные документы, – чтобы ответы отражали утвержденные стандарты и процедуры самой больницы. Платформа также будет поддерживать административные и операционные процессы и поможет снизить нагрузку по документации и повысить организационную эффективность.