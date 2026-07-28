"Ликуд" считает подкупом предложения бесплатного жилья для приезжающих из-за границы на выборы

Юридический советник "Ликуда" Илан Бомбах обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой проверить предложения по предоставлению бесплатного жилья израильтянам, собирающимся приехать из-за границы, чтобы проголосовать на выборах.

Издание "Мако" пишет, что поводом стала инициатива доктора Хен Кацевиц-Преслер и ее супруга, предложивших бесплатно принять у себя избирателей, приезжающих из-за границы. Позднее к акции присоединились сотни людей, также предложивших жилье.

По мнению Бомбаха, бесплатное размещение и доставка на избирательные участки могут считаться материальной выгодой, снижающей стоимость поездки в Израиль и способной повлиять на избирателей. Бомбах сослался на статью 123 закона о выборах, согласно которой подкупом могут считаться не только деньги, но также услуги, подарки и другие выгоды. Он попросил ЦИК опубликовать четкие правила по этому вопросу.