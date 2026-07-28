Внимание, розыск: пропала 59-летняя Корен Яхимович из Рамат-Гана

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 59-летней Корен Яхимович, жительницы Рамат-Гана. Последний раз ее видели в понедельник, 27 июля, во второй половине дня недалеко от дома.

Приметы пропавшей: рост 170 см, светлые волосы.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.