Внимание, розыск: пропала 59-летняя Корен Яхимович из Рамат-Гана
время публикации: 28 июля 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 18:29
Внимание, розыск: пропала 59-летняя Корен Яхимович из Рамат-Гана
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Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 59-летней Корен Яхимович, жительницы Рамат-Гана. Последний раз ее видели в понедельник, 27 июля, во второй половине дня недалеко от дома.
Приметы пропавшей: рост 170 см, светлые волосы.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.