В Тель-Авиве разогнана антивоенная демострация

Множество людей приняло участие в прошедших в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме антивоенных демонстрацях. Крупнейшая манифестация состоялась на площади Габимы в центре Тель-Авива. Организаторы обвинили правительство в подрыве демократии, юридическом перевороте и перманентной войне.

13 человек были задержаны за нарушение общественного порядка. В заявлении полиции говорится о том, что демонстрация была незаконной в связи с запретом службы тыла проводить массовые мероприятия из-за ситуации в сфере безопасности.

"После того, как демонстрантам разъяснили, что существует непосредственная угроза их жизни, было принято решение о разгоне демонстрации. Задержаны 13 нарушителей, которые вступили в столкновения с полицией, нарушив указания стражей порядка", – говорится в заявлении.

Как сообщает Ynet, манифестация была организована группой бывших депутатов Кнессета, среди которых Захава Гальон, Хаим Орон, Офир Пинес, Дов Ханин, Ксения Светлова, Зуир Баалуль, Моси Раз и Талеб ас-Сана.