Нетаниягу встретился с посланником Совета мира Николаем Младеновым
время публикации: 13 мая 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:31
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с верховным представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и сопровождающими его лицами.
Встреча состоялась на фоне тревожных данных об усилении ХАМАСа в секторе.
По информации 14-го канала, документ, недавно представленный политическому руководству Израиля, свидетельствует о том, что ХАМАС ведет масштабное восстановление военного потенциала. Террористическая группировка ежемесячно производит сотни самодельных взрывных устройств, противотанковых ракет и реактивных снарядов. Кроме того, боевики ведут разведку в отношении сил ЦАХАЛа, действующих в секторе, и проводят военные тренировки, несмотря на присутствие израильской армии.
