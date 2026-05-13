13 мая 2026
Израиль

Банк крови "Маген Давид Адом" предупреждает о критическом дефиците донорской крови

Мада
время публикации: 13 мая 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:36
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", отвечающая за банк донорской крови, сообщает о ее острой нехватке. В сообщении говорится, что холодильники службы практически пусты, а имеющихся запасов недостаточно для продолжения нормальной работы системы здравоохранения.

Ежедневно службе донорской крови МАДА необходимо привлекать около 1200 добровольцев, чтобы поддерживать минимальный запас для пострадавших в ДТП, пациентов, нуждающихся в переливаниях, для операций, рожениц и онкологических больных. Донорская кровь ежедневно передается МАДА во все больницы страны, а также в армию.

В МАДА отмечают, что особо остро нуждаются в крови нулевой группы, а также групп А и В.

Дефицит крови может привести к переносу операций и ухудшению лечения больных и раненых (как гражданских лиц, так и военнослужащих).

Список пунктов сдачи крови можно найти на сайте МАДА.

