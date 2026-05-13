ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о гибели палестинца в столкновениях в деревне Джильджилья
время публикации: 13 мая 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) были направлены в палестинскую деревню Джильджилья после того, как в нее проникла группа израильтян.
Израильтяне утверждали, что пришли в деревню, чтобы вернуть скот, похищенный у них с форпоста жителями Джильджильи.
Военные задержали нескольких подозреваемых в краже. При отходе сил безопасности из деревни начались массовые беспорядки – палестинцы забросали военных камнями. Военнослужащие применили спецсредства для разгона беспорядков и огнестрельное оружие.
ЦАХАЛ сообщил, что ему известно об утверждениях, что в результате огня военных погиб один палестинец и несколько были ранены. Обстоятельства инцидента расследуются.
