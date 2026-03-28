28 марта 2026
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 марта 2026
28 марта 2026
последняя новость: 22:12
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: 27-28 марта в Иране и Ливане атаковано более 250 целей

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 21:22 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 21:37
Пресс-служба ЦАХАЛа: 27-28 марта в Иране и Ливане атаковано более 250 целей
Пресс-служба ЦАХАЛА сообщает, что в течение 27-28 марта израильские ВВС при содействии военной разведки атаковали более 250 целей иранского режима и террористической группировки "Хизбалла".

В Иране атаковано более 100 целей, в том числе предприятия, производящие баллистические ракеты, пусковые ракетные установки, системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, места складирования ракет, представляющих непосредственную угрозу государству Израиль.

В Ливане за это время атаковано более 170 целей. С начала военных действий, уничтожено более 800 боевиков террористической группировки "Хизбалла". На ливанской территории задействованы четыре дивизии ЦАХАЛа: 36-я, 91-я, 146-я и 162-я.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин сообщил, что боевые действия в Ливане и Иране идут в соответствии с заранее подготовленным планом, корректируемым по мере необходимости. ПО его словам, ведется систематическое уничтожение иранской военной промышленности, и в ближайшие дни Иран лишится большей части военно-промышленного комплекса.

