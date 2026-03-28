Ударами ЦАХАЛа в Бейруте ликвидировали двое высокопоставленных командиров "Хизбаллы"

В ночь на 28 марта ЦАХАЛ нанес удар по цели в Бейруте и ликвидировал Аюба Хосейна Якоба, высокопоставленного сотрудника подразделения связи террористической организации "Хизбалла".

Будучи высокопоставленным офицером ракетного подразделения, он принимал участие в планировании обстрелов территории Израиля на протяжении всей операции "Стрелы севера".

Помимо прочего, террорист занимался вербовкой боевиков и наращиванием мощи ракетного подразделения "Хизбаллы".

Также был ликвидирован Ясер Мохаммад Мубарак, еще один высокопоставленный сотрудник подразделения связи, который параллельно занимал должность в ракетном подразделении "Хизбаллы".

В течение ночи ЦАХАЛ атаковал с воздуха и с моря десятки целей в различных районах на юге Ливана. Среди атакованных целей: склады боеприпасов, пусковые установки, военные здания и другие объекты террористической инфраструктуры.