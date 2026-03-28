28 марта 2026
Израиль

Более 50 самолетов ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по инфраструктуре иранского режима

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 10:30
Более 50 самолетов ВВС ЦАХАЛа, при содействии военной разведки (АМАН,) завершили в пятницу, 27 марта, серию ударов по инфраструктуре иранского режима одновременно в трех районах Ирана.

Объекты были атакованы одновременно с заводом по производству тяжелой воды в Араке, который являлся ключевой инфраструктурой для производства плутония, и заводом в Йезде, использовавшимся для производства взрывчатых веществ, необходимых для процесса обогащения урана.

Воздушная операция включала три волны ударов, продолжавшихся несколько часов, в ходе которых были атакованы центральные заводы ядерной программы в Араке и Йезде, а также объекты по производству вооружений иранских сил режима. Среди атакованных объектов:

предприятия военной промышленности, использовавшиеся для производства различных видов вооружений;

объект министерства обороны Ирана, использовавшийся для разработки и производства современных взрывных устройств, этот объект служил источником поставок оружия террористическим группировкам, в том числе ХАМАСу и "Хизбалле";

завод по производству компонентов для баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух".

