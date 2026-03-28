Оценка: ЦАХАЛ нанес удары по 70% объектов, связанных с военпромом Ирана

По оценкам ЦАХАЛа, в ближайшие дни удары почти по всем ключевым объектам военной промышленности Ирана будут завершены, сообщает Times of Israel.

Военно-промышленный комплекс Ирана обширен и включает в себя множество военных структур и частных компаний, производящих системы вооружений или их компоненты – в том числе баллистические ракеты, средства ПВО, морское вооружение, киберсистемы и даже спутники-шпионы.

На данный момент ВВС Израиля нанесли удары по тысячам объектов, связанных с военной промышленностью Ирана, – примерно по 70%. В ЦАХАЛе заявляют, что уже сейчас близки к поражению около 90% ключевых объектов, используемых для разработки оружия, угрожающего Израилю.