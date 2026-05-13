13 мая 2026
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ЦАХАЛ действует на юге Ливана: поиск оружия и ликвидация боевиков. Фото, видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 мая 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 15:39

Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи операций 91-й дивизии в Южном Ливане, включая ликвидацию боевиков "Хизбаллы" и удары по инфраструктуре этой организации. Силы дивизии продолжают действовать южнее передней линии обороны, уничтожая объекты "Хизбаллы" с целью устранения угроз гражданам Израиля.

В ЦАХАЛе заявили, что с начала кампании силы 91-й дивизии ликвидировали более 400 боевиков "Хизбаллы", в том числе боевиков подразделения "Радуан", и обнаружили более 1000 единиц вооружения, принадлежавших этой организации.

Отдельно армия отметила действия разведывательного подразделения "Шахаф" – 869-го батальона боевого сбора информации. По данным ЦАХАЛа, бойцы этого подразделения выявили и обеспечили ликвидацию более 120 боевиков, а также уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры, включая командные пункты "Хизбаллы".

