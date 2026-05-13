13 мая 2026
последняя новость: 18:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 мая 2026
13 мая 2026
последняя новость: 18:40
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Нухбы", участвовавшего в нападении на военную базу Нахаль-Оз

время публикации: 13 мая 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 18:05
Пресс-служба ЦАХАЛа
Нахаль-Оз
Yonatan Sindel/Flash90

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили о ликвидации Хамзы Шарбази – командира батальона ХАМАСа в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, участника резни 7 октября. Операция была проведена на прошлой неделе, боевик был ликвидирован ударом с воздуха.

По данным израильских спецслужб, Шарбази состоял в спецназе "Нухба" и участвовал 7 октября в нападении на базу Нахаль-Оз. ЦАХАЛ опубликовал его фотографию, сделанную внутри "мигунит" на территории базы в день нападения.

В последнее время Шарбази действовал вблизи так называемой "желтой линии" и был причастен к подготовке терактов против израильских сил.

Вместе с Шарбази был ликвидирован еще один боевик "Нухбы" – Аззам аль-Хайя, игравший ключевую роль в организации.

