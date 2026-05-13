Минздрав Ливана: в результате ударов ЦАХАЛа погибли не менее 12 человек

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в среду, 13 мая, в результате израильских ударов погибли не менее 12 ливанцев, в том числе женщина и двое ее детей.

Национальное информационное агентство Ливана передало, что в результате трех ударов по прибрежным городам Барджа, Джийе и Саадият погибли восемь человек, и еще четверо в результате удара по автомобилям в районах Тира и Сайды.