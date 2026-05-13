Семеро военнослужащих ЦАХАЛа заразились пещерной лихорадкой в южном Ливане
время публикации: 13 мая 2026 г., 18:40 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 18:49
У семерых бойцов ЦАХАЛа, вернувшихся из южного Ливана, диагностирована пещерная лихорадка, инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей, обитающих в пещерах и подземных укрытиях.
Сайт "Мако" пишет, что все заболевшие получают антибактериальную терапию. В армии заявили, что военнослужащие будут направлены обратно в зону боевых действий только после полного выздоровления.