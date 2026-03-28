Разрушена квартира террориста, убившего старшего сержанта Инбара Авраама Кава

Военнослужащие территориальной бригады "Шомрон" разрушили в Шхеме квартиру террориста, который 28 сентября 2025 года совершил автомобильный теракт на перекрестке Джит. В результате теракта погиб старший сержант Инбар Авраам Кав из Лотема.

К операции, проведенной в ночь на 28 марта, были привлечены также бойцы инженерного спецназа "Яалом" и пограничной стражи (МАГАВ). Пресс-служба израильской армии подчеркивает: ЦАХАЛ продолжает борьбу с террором в Иудее и Самарии.