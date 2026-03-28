Новая Версия Сайта
28 марта 2026
|
28 марта 2026
|
последняя новость: 23:58
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Разрушена квартира террориста, убившего старшего сержанта Инбара Авраама Кава

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 28 марта 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 22:39
Разрушена квартира террориста, убившего старшего сержанта Инбара Авраама Кава
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие территориальной бригады "Шомрон" разрушили в Шхеме квартиру террориста, который 28 сентября 2025 года совершил автомобильный теракт на перекрестке Джит. В результате теракта погиб старший сержант Инбар Авраам Кав из Лотема.

К операции, проведенной в ночь на 28 марта, были привлечены также бойцы инженерного спецназа "Яалом" и пограничной стражи (МАГАВ). Пресс-служба израильской армии подчеркивает: ЦАХАЛ продолжает борьбу с террором в Иудее и Самарии.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

В результате теракта в Самарии погиб старший сержант Инбар Авраам Кав