ЦАХАЛ активизировал действия против "Хизбаллы" и КСИР в Ливане

На фоне ожидания подписания соглашения о длительном прекращении огня между США и Ираном, в которое может быть включен Ливан, Армия обороны Израиля активизировала действия против "Хизбаллы" и проиранских структур на ливанской территории.

Впервые за последние три недели израильские ВВС атаковали цель в Бейруте: на юге ливанской столицы был нанес удар по зданию, в котором, по данным разведки, находился Али аль-Хисани, командир ракетного подразделения "Дивизии Имама Хусейна". "Дивизия Имама Хусейн" – это военизированная группировка, созданная и финансируемая иранским "Корпусом стражей исламской революции", которая активно используется иранским подразделением "Кудс" для операций против Израиля.

Также в течение последних суток было атаковано множество целей на юге Ливана, в том числе в городах Тир и Сайда (Сидон). Целями были здания и транспортные средства, отдельные боевики и группы боевиков. Для нанесения ударов ЦАХАЛ использовал БПЛА, вертолеты и самолеты. Министерство здравоохранения Ливана сообщает о десятках убитых и раненых за последние сутки в результате израильских атак.

В среду, 27 мая, ЦАХАЛ атаковал военные объекты, командные пункты и пусковые площадки "Хизбаллы" в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана. Удары по командным пунктам в Тире продолжаются.

Всего с начала недели поражено около 600 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана.

Вечером 27 мая на севере Израиля в результате атаки из Ливана погибла сержант Ротем Янай, 20 лет, из Гиват-Ады, служившая инструктором по социально-бытовым вопросам в 435-м батальоне "Ротем" бригады "Гивати". В том же инциденте один военнослужащий был тяжело ранен, еще один получил ранения средней тяжести. Солдаты были атакованы беспилотником "Хизбаллы".

Боевики "Хизбаллы" продолжают атаки, применяя в основном FPV-дроны для ударов по израильским военным на юге Ливана и на севере Израиля.

Напомним, что с 17 апреля был установлен 10-дневный режим прекращения огня в Ливане, 15 мая было объявлено, что режим прекращения огня продлен на 45 дней – но в реальности боевые действия продолжаются.