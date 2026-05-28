Валюты в Израиле на 28 мая 2026 года: курсы евро и доллара снизились до новых рекордных отметок
время публикации: 28 мая 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 15:27
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 28 мая, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 0,211% и составил 2,834 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,419% и составил 3,289 шекеля за €1.