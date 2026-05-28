Открытый чемпионат Франции. Сенсационное поражение первой ракетки мира

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Янник Синнер неожиданно проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Первая ракетка мира мощно начал матч.

Но в третьем сете начались сюрпризы. Температура в Париже выше 30 градусов. По сообщениям местных СМИ, Янник получил тепловой удар и ему оказывали врачебную помощь.

Он решил продолжить матч, но в четвертом и пятом сетах играть на своем привычном уровне не мог.