28 мая 2026
последняя новость: 17:20
Открытый чемпионат Франции. Сенсационное поражение первой ракетки мира

время публикации: 28 мая 2026 г., 17:03 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 17:03
Открытый чемпионат Франции. Сенсационное поражение первой ракетки мира
AP Photo/Aurelien Morissard

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Янник Синнер неожиданно проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Первая ракетка мира мощно начал матч.

Но в третьем сете начались сюрпризы. Температура в Париже выше 30 градусов. По сообщениям местных СМИ, Янник получил тепловой удар и ему оказывали врачебную помощь.

Он решил продолжить матч, но в четвертом и пятом сетах играть на своем привычном уровне не мог.

