Беспорядки в иерусалимском квартале Силуан, полиция сообщила о шести задержанных
время публикации: 28 мая 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 16:35
Беспорядки в иерусалимском арабском квартале Силуан начались со столкновений между местными жителями. Прибывшие для наведения порядка полицейские были встречены градом камней.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что, чувствуя угрозу для своих жизней, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Задержаны шестеро подозреваемых в участии в беспорядках и нападении на полицейских.
Трое сотрудников полиции получили легкие травмы.
