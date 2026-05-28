Беспорядки в иерусалимском квартале Силуан, полиция сообщила о шести задержанных

Беспорядки в иерусалимском арабском квартале Силуан начались со столкновений между местными жителями. Прибывшие для наведения порядка полицейские были встречены градом камней.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что, чувствуя угрозу для своих жизней, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Задержаны шестеро подозреваемых в участии в беспорядках и нападении на полицейских.

Трое сотрудников полиции получили легкие травмы.